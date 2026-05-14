Un elemento di tensione riguarda il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, coinvolto in un esposto presentato da un legale che lo accusa di incompatibilità ambientale o funzionale. La vicenda, legata a questioni di antimafia, è arrivata alla Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura, che dovrà valutare eventuali provvedimenti. La questione si inserisce in un contesto di scontro tra due figure del sistema giudiziario.

Potrebbe rischiare un trasferimento per incompatibilità ambientale o funzionale il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. L’esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti, depositato al Csm il 22 aprile scorso e rivelato dal Fatto Quotidiano, è ora sul tavolo della Prima commissione che deve valutare se De Luca abbia o meno assunto comportamenti “non dolosi” ma che appannano l’immagine di indipendenza e di imparzialità della magistratura. L’avvocato Li Gotti ha inviato un esposto in cui chiede al Csm di valutare se De Luca, durante le sue audizioni in commissione parlamentare Antimafia, sulle stragi Falcone e Borsellino, abbia commesso falsa testimonianza per omissione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antimafia, scontro Li Gotti-De Luca: l’esposto del legale contro il procuratore di Caltanissetta arriva alla Prima Commissione del Csm

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