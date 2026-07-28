carceri oggi de lucia in commissione antimafia

Alle 10.30 a Roma, nella Commissione antimafia, si svolge l’audizione del procuratore capo di Palermo. La riunione segue le polemiche recenti sulle condizioni carcerarie. Nessun altro dettaglio sui temi trattati o sui contenuti dell’audizione è stato comunicato. La seduta si svolge a Palazzo San Macuto e coinvolge rappresentanti delle istituzioni e della magistratura.

Dopo le roventi polemiche sulle carceri, i fatti. Oggi alle 10.30 a Roma, a Palazzo San Macuto, in Commissione antimafia si terrà l’audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia. E dopo le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio arrivano ancora reazioni di chi sta con il magistrato. C’è una nota firmata all’unanimità dal coordinamento del tavolo regionale del centro sinistra: «Le parole del procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, non vanno strumentalizzate ma ascoltate. Mentre la mafia nei quartieri popolari, a Palermo come nel resto della Sicilia, organizza nuove generazioni criminali sfruttando l’assenza... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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