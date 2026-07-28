Il sindaco si sposta quotidianamente tra diversi quartieri, svolgendo circa sette incontri al giorno. Nonostante i 77 anni, mantiene un ritmo intenso, ripetendo gli stessi messaggi con lucidità. La sua attività si concentra sulla presenza diretta nei quartieri, senza pause apparenti, confermando un metodo di lavoro itinerante e costante.

Tempo di lettura: 4 minuti Chi pensava che Vincenzo De Luca non avrebbe mai mantenuto il ritmo forsennato della campagna elettorale – 77 anni, almeno sette incontri al giorno in quartieri diversi, gli stessi contenuti ripetuti con una lucidità da fare invidia ai più giovani – si è dovuto ricredere. Perché De Luca non si è mai fermato. Due mesi dopo l’elezione a sindaco di Salerno ha semplicemente trasformato quella maratona politica in un metodo di governo. Ha iniziato durante la campagna, attraversando la città come un corridoio continuo: dalle zone popolari di Mariconda e Sant’Eustachio fino a piazza San Francesco e al centro. Quartiere per quartiere, porta a porta, modulando il linguaggio in base al pubblico: istituzionale con i comitati, diretto con i residenti, ironico con i commercianti, severo con chi non rispettava le regole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca, il sindaco itinerante: la strada come metodo

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