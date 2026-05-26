Il primo giorno da sindaco di Vincenzo De Luca | blitz in strada contro i parcheggiatori abusivi a Salerno
Il nuovo sindaco di Salerno ha iniziato il suo mandato con un intervento diretto contro i parcheggiatori abusivi, effettuando un blitz in strada. Nella stessa giornata ha visitato alcuni cantieri nel centro storico della città, verificando lo stato di avanzamento dei lavori. Nessuna comunicazione ufficiale ha accompagnato le operazioni, che sono state condotte senza particolari formalità. Le azioni sono state svolte in modo immediato e senza preavviso, coinvolgendo le forze dell’ordine presenti sul territorio.
Giornata da "sceriffo" per De Luca: ispezioni nei cantieri del centro storico e attacco ai parcheggiatori abusivi in strada a Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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