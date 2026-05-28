Il Comitato Salviamo il Porticciolo di Pastena ha scritto una lettera aperta criticando il progetto del nuovo porto turistico, sostenendo che non rispetta le norme ambientali e urbanistiche. La società Polo Nautico, concessionaria dell’intervento, ha risposto dichiarando di rispettare tutte le autorizzazioni e le procedure. Il sindaco ha promesso di intervenire per chiarire la situazione e garantire la legalità dell’intervento.

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano gli scambi polemici tra il Comitato Salviamo il Porticciolo di Pastena e la società Polo Nautico, concessionaria del progetto del nuovo porto turistico. Dopo le dichiarazioni diffuse ieri dal Comitato — che parlavano di difficoltà nell’iter e di nuove perplessità del Ministero dell’Ambiente — arriva la replica della società, che rivendica la piena regolarità della procedura. Polo Nautico sottolinea che tutte le integrazioni richieste dal Ministero nell’ambito del riesame della VIA sono state consegnate entro i termini, con un dossier di oltre 700 pagine. Le osservazioni pervenute nella fase pubblica sarebbero circa quaranta, tutte da privati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polo Nautico, botta e risposta con il comitato e la promessa del sindaco De Luca

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