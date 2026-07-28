DDL Caccia anche le Regioni frenano la riforma | Rischio violazioni delle norme UE

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Conferenza delle Regioni ha espresso parere negativo sul disegno di legge sulla caccia, evidenziando il rischio di violazioni delle norme europee. Tra le criticità segnalate ci sono l’uso di richiami vivi, la possibilità di cacciare anche oltre il 10 febbraio e altre misure considerate in contrasto con le direttive dell’Unione Europea.

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Anche la Conferenza delle Regioni boccia il DDL Caccia: nel mirino richiami vivi, caccia oltre il 10 febbraio e altre misure ritenute in contrasto con le normative UE. Le associazioni chiedono lo stop definitivo alla riforma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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