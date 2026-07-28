DDL Caccia anche le Regioni frenano la riforma | Rischio violazioni delle norme UE

Notizia in breve

La Conferenza delle Regioni ha espresso parere negativo sul disegno di legge sulla caccia, evidenziando il rischio di violazioni delle norme europee. Tra le criticità segnalate ci sono l’uso di richiami vivi, la possibilità di cacciare anche oltre il 10 febbraio e altre misure considerate in contrasto con le direttive dell’Unione Europea.