Ddl caccia presentanti 1 milione di emendamenti contro la legge sparatutto | la battaglia del M5s

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato circa un milione di emendamenti contro il Disegno di Legge 1572, noto come legge “sparatutto”. La proposta di modifica mira a bloccare l’iter legislativo in corso, che riguarda la regolamentazione della caccia. La battaglia si concentra sulla richiesta di modifiche al testo, che al momento procede attraverso le procedure parlamentari. La proposta di legge è al centro di un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un milione di emendamenti per fermare il cammino verso l'approvazione del Disegno di Legge 1572. Il Ddl punta a riscrivere la normativa in materia di caccia ed è osteggiato da gran parte di coloro che si dedicano alla tutela e al benessere degli animali e che ha ricevuto un "no" netto anche dall'Unione europea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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