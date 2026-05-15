Il disegno di legge sulla caccia ha suscitato critiche da parte dell’Unione Europea, che lo considera contrario alle evidenze scientifiche. Secondo le autorità comunitarie, la normativa potrebbe comportare rischi per la sicurezza delle persone e danni agli ecosistemi. In Italia, si parla di possibili violazioni della costituzione. Durante una seduta parlamentare, un rappresentante del governo ha affermato che i burocrati europei non fermeranno l’approvazione del testo.

Evidenti profili di incostituzionalità. Rischi per la sicurezza delle persone, danni per gli ecosistemi. Ma anche incompatibilità col diritto europeo. Il disegno di legge che punta a modificare la legge sulla caccia (15792), il cosiddetto ddl Malan, sta per approdare in Senato dopo il voto degli emendamenti nelle commissioni Agricoltura e Ambiente di Palazzo Madama. I punti critici del testo sono così gravi che pure la commissione Ue ha scritto al governo guidato da Giorgia Meloni, in particolare, al ministero di Gilberto Pichetto Fratin. Lettera, come scritto da ilFattoQuotidiano.it, tenuta nascosta dall’esecutivo, finché non è stata scoperta dalle associazioni animaliste e ambientaliste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl caccia, per l’Ue va contro la scienza e l’Italia è a rischio infrazione. Ma Lollobrigida in Aula: “I burocrati non ci fermeranno”

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