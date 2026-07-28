Il giocatore canadese si è recato al J Medical, centro medico della squadra, prima di riprendere gli allenamenti con la squadra. Dopo aver concluso il Mondiale, ha fatto visita alla struttura per le visite mediche di rito. Successivamente, si è diretto verso il centro sportivo per unirsi agli allenamenti con il nuovo tecnico. La presenza del giocatore è stata documentata anche da foto e video pubblicati sui social.

di Marco Baridon David è tornato alla Continassa dopo il Mondiale. Il canadese si è presentato al J Medical prima di rimettersi a disposizione di Spalletti. Le ultime. (dall’inviato al J Medical) – La nuova stagione bianconera entra nel vivo e i protagonisti più attesi iniziano a rimettere piede alla Continassa. Questa mattina è tornato a David ritornare a Torino per mettersi a disposizione del proprio tecnico. L’attaccante canadese, prima di aggregarsi ai compagni, ha fatto tappa al J Medical per le consuete visite mediche e subito dopo ha iniziato la preparazione che lo porterà molto probabilmente ad essere fra i convocati per la tournée in Asia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David ritorna alla Continassa: tappa al J Medical per il giocatore della Juve prima di rimettersi a disposizione di Spalletti – FOTO e VIDEO

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