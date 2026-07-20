Yildiz alla Continassa | il turco è rientrato oggi a Torino si metterà subito a disposizione di Spalletti

Il calciatore turco è tornato a Torino dopo le vacanze post-Mondiale e si è presentato oggi alla Continassa. Si è messo subito a disposizione dell’allenatore per iniziare la preparazione della nuova stagione.

di Marco Baridon Yilidz rientra dalle vacanze dopo il Mondiale: il turco si metterà subito a disposizione di Spalletti per iniziare a preparare la stagione. Kenan Yildiz ha fatto rientro alla Continassa nella giornata odierna, concludendo il suo periodo di riposo. L’impegno nel Mondiale con la sua Turchia uscito ai gironi ha anticipato il ritorno in Italia e, con le vacanze finite, ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero. Come appreso da , oggi è tornato alla Continassa. Il dieci si è presentato per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a riprendere confidenza con il campo in vista dell’inizio della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Kenan Yldzdan Dünya Kupas öncesi muhabirlere jest

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