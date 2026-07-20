Yildiz alla Continassa | il turco è rientrato oggi a Torino si metterà subito a disposizione di Spalletti

Da juventusnews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore turco è tornato a Torino dopo le vacanze post-Mondiale e si è presentato oggi alla Continassa. Si è messo subito a disposizione dell’allenatore per iniziare la preparazione della nuova stagione.

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di Marco Baridon Yilidz rientra dalle vacanze dopo il Mondiale: il turco si metterà subito a disposizione di Spalletti per iniziare a preparare la stagione. Kenan Yildiz  ha fatto rientro alla Continassa nella giornata odierna, concludendo il suo periodo di riposo. L’impegno nel  Mondiale con la sua Turchia uscito ai gironi  ha anticipato il ritorno in Italia e, con le  vacanze finite, ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero. Come appreso da ,  oggi è tornato alla Continassa. Il dieci si è presentato per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a riprendere confidenza con il  campo  in vista dell’inizio della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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