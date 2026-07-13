Ritiro Juve 2026 27 è iniziata la stagione con le visite al J Medical | il racconto della mattinata – FOTO e VIDEO

La Juventus ha iniziato la preparazione per la stagione 202627 con le visite mediche presso il centro J Medical. La giornata è stata documentata con foto e video, segnando l’avvio ufficiale dei test fisici e sanitari per i giocatori. La società ha dato il via alla nuova annata sportiva, con i primi controlli medici già eseguiti. Non sono stati comunicati dettagli sui giocatori o sui programmi successivi.

di Marco Baridon Ritiro Juve 202627, è iniziata la nuova stagione dei bianconeri con le visite al J Medical: tutti gli aggiornamenti con FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – Tagliati i nastri di partenza: la Juve ha inaugurato la stagione 202627. Come d’abitudine, i primi passi verso la nuova annata sono stati scanditi al J Medical, con i classici test di rito prima di mettersi agli ordini di Luciano Spalletti alla Continassa per la prima seduta ufficiale. Tra chi non è andato al Mondiale, rientranti dai prestiti e giovani aggregati alla Prima squadra, ha seguito LIVE la prima giornata di ritiro. Ore 13.00 – Lois Openda e Stefano Mangiapoco sono gli ultimi giocatori della Juventus ad arrivare al J Medical Lois #Openda ultimo ad arrivare al J Medical?? Con lui anche Mangiapoco??? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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