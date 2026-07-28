Dating down scegliere un partner considerato inferiore La psicologa Montesi | Alimenta l'autostima

Una psicologa ha spiegato che alcune persone scelgono partner considerati inferiori rispetto a loro, sia in termini estetici che sociali. Secondo la professionista, questa scelta può rafforzare l’autostima di chi si sente più in alto nella relazione. La psicologa ha aggiunto che si tratta di un comportamento consapevole, che può derivare da bisogni di conferma o di senso di superiorità. La spiegazione si basa su studi e osservazioni cliniche condotte nel campo della psicologia delle relazioni.

La psicologa e psicoterapeuta Lucia Montesi a Fanpage.it ha spiegato perché scegliamo consapevolmente partner ritenuti "inferiori" esteticamente o socialmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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