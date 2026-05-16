Ossessione per la magrezza nell'era Ozempic la psicologa Malluzzo | Si pensa che il valore dipenda dall'aspetto fisico
La psicologa Stefania Malluzzo ha spiegato a Fanpage.it gli effetti dell'uso di Ozempic e l'espansione di un modello che lega la percezione del valore personale alla magrezza. Ha evidenziato come questa tendenza possa influenzare le persone, portandole a credere che il proprio valore sia determinato dall'aspetto fisico. Malluzzo ha analizzato le implicazioni di questa mentalità in un’epoca in cui l’uso di certi farmaci per la perdita di peso è sempre più diffuso.
La psicologa Stefania Malluzzo ha chiarito a Fanpage.it le conseguenze dell'uso di Ozempic e del dilagare di un modello che associa magrezza e valore personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Obesity Is A Mental Disease | Nick Geoppo
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