Bimbi nel bosco il nodo dell'iscrizione a scuola La psicologa frena | Sarebbe un trauma

I tre figli di una famiglia che vive nel bosco dovranno sostenere esami di idoneità per il passaggio di classe, anche se non sono ancora iscritti a scuola. Questo passaggio è obbligatorio per continuare l'istruzione parentale, ma non garantisce l'iscrizione automatica. La psicologa ha commentato che questa procedura potrebbe rappresentare un trauma per i bambini.

I tre figli della famiglia nel bosco sosterranno gli esami di idoneità per il passaggio di classe. Non significa che verranno iscritti a scuola, si tratta di un passaggio obbligatorio anche per il prosieguo dell'istruzione parentale. Tutto dipende dalle intenzioni della tutrice. La psicologa Aiello, consulente dei Trevallion: "Usare cautela". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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