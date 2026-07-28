Una rissa si è verificata fuori da una discoteca, coinvolgendo più persone e portando all'arresto di tre individui. Un uomo di 41 anni è stato ferito e trasportato in ospedale. La polizia ha intervenuto per fermare gli scontri e ha eseguito le tre detenzioni. Non sono stati segnalati altri feriti o dettagli sulle cause dello scontro.

Una lite scoppiata all'interno di una discoteca è degenerata in una violenta rissa all'esterno del locale, con un uomo ricoverato in ospedale e tre arresti. È accaduto nella notte tra il 26 e il 27 luglio, intorno all'una, quando i carabinieri della stazione di Osio Sotto sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenta colluttazione nel piazzale del locale.Secondo la ricostruzione dei militari, tutto sarebbe iniziato tra la folla della discoteca per motivi banali: alcuni spintoni e apprezzamenti non graditi rivolti a un gruppo di ragazze avrebbero fatto salire la tensione. Dalle parole si sarebbe presto passati alle minacce, con un «Ci vediamo fuori» pronunciato prima di uscire dal locale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Dalmine, rissa fuori dalla discoteca, tre arresti: un 41enne finisce in ospedale

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