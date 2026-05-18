picchiato fuori dalla discoteca finisce in prognosi riservata

Un uomo è stato colpito e picchiato fuori da una discoteca nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Dopo l’aggressione, è stato trasportato in ospedale e si trova in prognosi riservata nel reparto di Neurologia. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’accaduto. Nessuna informazione ufficiale sui motivi dell’aggressione o sul numero di aggressori coinvolti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Perugia, 18 maggio 2026 – È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’uomo, 32 anni, di origini sudamericane, è stato aggredito fuori da un locale da ballo all’alba di ieri. I contorni dell’aggressione e le ragioni che avrebbero spinto a un pestaggio tanto violento non sarebbero ancora note. A quanto pare, però, almeno una mezzora dopo la chiusura della discoteca, con diversi clienti che si attardavano nel parcheggio del locale, il 32enne sarebbe stato preso di mira e picchiato da almeno tre persone. Calci, pugni e poi un colpo più violento alla testa forse dato utilizzando un bastone o un altro oggetto contundente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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