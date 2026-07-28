Lite in discoteca finisce in maxi rissa | 41enne in ospedale tre arresti

Durante la notte tra domenica e lunedì, una discussione in una discoteca di Dalmine si è trasformata in una rissa violenta. Un uomo di 41 anni è stato ferito e trasportato in ospedale, mentre tre persone sono state arrestate. L’evento è avvenuto all’esterno del locale, coinvolgendo più soggetti in un episodio di violenza fisica. Non sono stati forniti dettagli sulle cause scatenanti o sui motivi della lite.

Una serata in discoteca è degenerata in una violenta rissa, culminata con il ricovero di un uomo in ospedale e l’arresto di tre persone. È accaduto nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio all’esterno di un locale di Dalmine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Osio Sotto intervenuti sul posto, la lite sarebbe nata all’interno della discoteca per futili motivi, alcuni spintoni tra la folla e apprezzamenti non graditi rivolti ad alcune ragazze. Dopo un acceso scambio di provocazioni, i protagonisti si sarebbero dati appuntamento all’esterno del locale. Sul piazzale antistante la discoteca il confronto è sfociato in una violenta colluttazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Isernia, maxi rissa in discoteca: immagini shock, indaga la polizia

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