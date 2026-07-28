dal mito al viaggio il museo delle terme ricorda pippa bacca

A diciotto anni dalla morte di Pippa Bacca, il Museo delle Terme di Darfo Boario Terme ha dedicato una mostra per ricordare il suo messaggio di pace e fiducia. La rassegna ripercorre il suo percorso artistico e il viaggio simbolico attraverso l’Europa, interrotto tragicamente. La memoria dell’artista, nota anche come Giuseppina Pasqualino di Marineo, viene riaffermata attraverso esposizioni e iniziative che sottolineano il suo impegno. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

DARFO BOARIO TERME (Brescia) Il suo messaggio di pace, uguaglianza e viscerale fiducia nell’altro non si è mai spento. A diciotto anni dalla sua tragica scomparsa, la memoria e l’arte di Pippa Bacca, al secolo Giuseppina Pasqualino di Marineo, tornano a toccare il territorio bresciano. A ospitare l’esposizione “ Pippa Bacca, dal mito al viaggio“ è lo spazio Museion delle Terme di Boario a Darfo Boario Terme, dove l’opera dell’artista milanese rimarrà fino a ottobre. Un legame, quello con la terra bresciana, che ha il sapore delle origini di un grande sogno. Fu proprio sul Lago d’Iseo, a Sale Marasino, che la performance iniziata a Milano l’8 marzo 2008 trovò la sua prima tappa fondamentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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