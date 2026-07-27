A Darfo Boario Terme è stata inaugurata una mostra intitolata “dal mito al viaggio” in ricordo di Pippa Bacca, l’artista uccisa in Turchia mentre viaggiava in abito da sposa per una performance artistica. La mostra, curata dalla sorella, Rosalia Pasqualino di Marineo, raccoglie fotografie e materiali legati alla sua esperienza e alla sua memoria. L’evento si svolge nel territorio bresciano e coinvolge la famiglia dell’artista.

Darfo Boario Terme (Brescia), 27 luglio 2026 – Omaggio a Pippa Bacca. L’artista barbaramente uccisa in Turchia mentre eseguiva una performance artistica viaggiando per diversi paesi in abito da sposa, “ torna” nel bresciano con una mostra curata dalla sorella Rosalia Pasqualino di Marineo, custode, assieme alla famiglia tutta, della sua memoria. La performance artistica. Fu sul lago d’Iseo che lei e la collega Silvia Moro fecero la prima tappa del viaggio che, per Pippa è finito in modo tragico. La performance partì da Milano, ma fu a Sale Marasi no, dove abitava il fidanzato, che iniziò a sbocciare il messaggio che le due donne desideravano portare per il mondo: ovvero quello della fiducia nel prossimo, della pace e dell’uguaglianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omaggio a Pippa Bacca, a Darfo Boario una mostra “dal mito al viaggio”

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