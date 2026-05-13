Jazz al Museo | viaggio tra Musica e Scienza al Real Museo Mineralogico
Sabato 16 maggio alle 21.30 si terrà l'ultimo concerto stagionale dei Quartieri Jazz al Real Museo Mineralogico, situato presso l’Università di Napoli Federico II. L’evento combina musica jazz e scienza, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce le note della musica con l’ambiente scientifico del museo. L’ingresso è previsto per questa serata speciale, che chiude la stagione dei concerti organizzati dall’associazione musicale.
Ultimo appuntamento stagionale con i Quartieri Jazz è in programma per sabato 16 maggio ore 21.30 al Real Museo Mineralogico, Università di Napoli Federico II. IL CONCERTOCon una sonorità ricca, calda e travolgente, lasciatevi trasportare dalla musica in una delle location più suggestive del.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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