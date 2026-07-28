In provincia di Bolzano, è stato stabilito che i genitori che saltano ripetutamente i colloqui scolastici rischiano multe tra 50 e 150 euro. Questa misura fa parte della nuova normativa chiamata “Omnibus Scuola”. La legge prevede sanzioni concrete per chi non partecipa agli incontri con gli insegnanti senza giustificato motivo. La norma mira a incentivare la presenza dei genitori alle riunioni scolastiche, senza coinvolgere altre figure o considerazioni.

Cosa succede se un genitore decide di ignorare sistematicamente gli incontri con i professori? Nella Provincia autonoma di Bolzano la risposta non è più affidata al semplice buonsenso, ma a una norma precisa. Con la legge provinciale n. 6 del 23 giugno 2026 (la cosiddetta "Omnibus Scuola"), l'amministrazione ha introdotto un pacchetto di regole che tocca da vicino la quotidianità delle famiglie, degli studenti e del personale. L'articolo Multe dai 50 ai 150 euro per i genitori che saltano i colloqui a scuola, è previsto nella cosiddetta “Omnibus Scuola” di Bolzano . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omnibus Scuola a Bolzano, multe dai 50 ai 150 euro per i genitori che saltano i colloquiIn provincia di Bolzano, i genitori che non partecipano ai colloqui scolastici rischiano multe tra 50 e 150 euro.

Scuola, Bolzano approva la legge omnibus: più inclusione e flessibilitàIn Bolzano, la legge omnibus approvata modifica il ruolo dei collaboratori per l'integrazione nei consigli di classe, assegnando loro nuove funzioni.

Argomenti più discussi: Omnibus Scuola a Bolzano, multe dai 50 ai 150 euro per i genitori che saltano i colloqui; Come cambia la scuola: dai piani didattici personalizzati per gli studenti con fobia scolare alle multe per i genitori dei figli che non frequentano, ecco le novità; Alto Adige, nuove regole per il rapporto scuola-famiglia: sanzioni ai genitori assenti e misure contro la fobia scolastica; Multe fino a 150 euro per i genitori che non collaborano e non partecipano ai colloqui scuola famiglia: la novità a Bolzano.

Multe fino a 150 euro per i genitori che non collaborano e non partecipano ai colloqui scuola famiglia: la novità a BolzanoNovità nella scuola altoatesina: la legge Omnibus, approvata dalla Giunta provinciale di Bolzano a metà giugno che dovrà essere applicata dal prossimo anno scolastico, prevede multe da 50 a 150 euro p ... tecnicadellascuola.it