Paolo Maldini ha chiuso bruscamente una riunione di lavoro, lasciando il tavolo senza parole. Dagospia lo descrive come il “Marchese del Grillo” del calcio, evidenziando il suo atteggiamento deciso e poco incline alle formalità. La notizia si concentra sull’episodio di Maldini che, in modo deciso, si allontana senza ulteriori spiegazioni, rappresentando un esempio di atteggiamento schietto e diretto nel suo ruolo.

Paolo Maldini e l’arte di sbattere le porte. Dagospia fotografa in maniera impietosa ma anche nitida Paolo Maldini e lo definisce il Marchese del Grillo del calcio. Sono più le porte sbattute che i trofei vinti, almeno da dirigente. Non conosce l’arte del compromesso. Non gli interessa. Tant’è vero che oggi il presidente federale Giovanni Malagò ci ha tenuto a dire che lui e Leonardo non hanno fatto alcun nome oltre a Pirlo. Per la serie “o così o Pomì”. Non a caso ha lavorato solo una volta, al Milan, per cinque anni. Non a caso Silvio Berlusconi – profondo conoscitore degli uomini – non lo ha mai voluto come dirigente nel suo Milan. Non a caso (again), La Stampa oggi ha ricordato la frase di Adriano Galliani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dagospia: “Paolo Maldini è il Marchese del Grillo del calcio: io so’ io e voi…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto SordiStasera, alle 21:20, su Rete 4, viene trasmesso il film del 1981 diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi.

Leggi anche: Fiumicino, il gran finale con Alberto Sordi: il Marchese del Grillo arriva in Darsena

Questa volta decido io: il retroscena dell’ultimo faccia a faccia tra Malagò e MaldiniÈ durata poco più di due settimane l'avventura di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana. Un matrimonio lampo con il presidente della Figc Giovanni Malagò, nato sotto cattivi ... msn.com

Paolo Maldini e l'era degli Immortali e degli InvincibiliMILANO – Dalle lacrime di San Siro il 24 maggio 2009, giorno del suo addio al calcio giocato, alla scrivania di via Rosellini e poi a quella di via Allegri. tuttomercatoweb.com