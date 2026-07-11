Fiumicino il gran finale con Alberto Sordi | il Marchese del Grillo arriva in Darsena

Fiumicino, 11 luglio 2026 – La risata irriverente di Alberto Sordi arriva nella Darsena di Fiumicino. Questa sera, alle 21.30, il cinema sotto le stelle chiude la prima parte di “Sere d’Estate 2026” con la proiezione de “Il Marchese del Grillo”, il celebre film diretto da Mario Monicelli. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito e rappresenta il gran finale degli eventi ospitati dal 23 giugno all’11 luglio nella Darsena, trasformata per settimane in un palcoscenico all’aperto tra musica, danza, teatro e spettacoli. “Il Marchese del Grillo” stasera alla Darsena di Fiumicino. Al centro della serata ci sarà uno dei personaggi più iconici interpretati da Alberto Sordi: il nobile romano Onofrio del Grillo, protagonista di scherzi, beffe e provocazioni nella Roma papalina dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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