Il marchese del Grillo | tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto Sordi
Stasera, alle 21:20, su Rete 4, viene trasmesso il film del 1981 diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi. La pellicola, intitolata Il marchese del Grillo, ha come protagonista un nobile noto per il suo carattere irriverente e il suo stile di vita anticonvenzionale. La trama si svolge nell’Italia del XIX secolo, seguendo le avventure e le eccentricità del personaggio principale. La produzione cinematografica ha riscosso successo di pubblico e critica al momento dell’uscita.
Il marchese del Grillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4 con Alberto Sordi. Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il marchese del Grillo, film del 1981 diretto da Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria. 🔗 Leggi su Tpi.it
Gianmaria Vassallo: ridere ed emozionarsi raccontando il volto più umano della vita (Parte 1)
Sullo stesso argomento
Nati con la camicia: tutto quello che c’è da sapere sul filmNati con la camicia: trama, cast e streaming del film di Rete 4 Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21:25 su Rete 4 va in onda Nati con la...
Someone Like You – L’eco del cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1Someone Like You – L’eco del cuore: trama, cast, attori, film, streaming, Rai 1 Questa sera, 1 maggio 2026, su Rai 1 va in onda il film Someone Like...
#IlMarcheseDelGrillo, con Alberto Sordi, vi aspetta oggi in prima serata su #Rete4! facebook
Il marchese del Grillo stasera su Rete4 con Alberto Sordi blogsocialtv.com/il-marchese-de… via @BlogSocialTv1 x.com
Il marchese del Grillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4 con Alberto SordiIl marchese del Grillo: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 16 maggio 2026, su Rete 4 con Alberto Sordi ... tpi.it
A maggio a Fabriano festeggiamenti per il compleanno del Marchese del GrilloLa città di Fabriano (Ancona) si prepara a festeggiare il compleanno di un suo cittadino illustre: Il Marchese Onofrio del Grillo, personaggio reso celebre da Alberto Sordi. Il 5 maggio 1714 nasceva ... ansa.it