Il marchese del Grillo | tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto Sordi

Stasera, alle 21:20, su Rete 4, viene trasmesso il film del 1981 diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi. La pellicola, intitolata Il marchese del Grillo, ha come protagonista un nobile noto per il suo carattere irriverente e il suo stile di vita anticonvenzionale. La trama si svolge nell’Italia del XIX secolo, seguendo le avventure e le eccentricità del personaggio principale. La produzione cinematografica ha riscosso successo di pubblico e critica al momento dell’uscita.

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