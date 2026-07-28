Il rap viene spesso paragonato alla poesia epica, simile a come Omero trasmetteva oralmente le sue storie prima di essere scritto. Entrambi usano il ritmo e la narrazione orale per raccontare avventure, personaggi e eventi, creando un collegamento tra musica e tradizione orale. Questa forma di espressione si è evoluta nel tempo, passando dal passaparola alle registrazioni moderne, mantenendo intatto il ruolo di veicolo di storie collettive.

Prima che diventasse un libro, L’Odissea era una voce. Viaggiava da una bocca all’altra, prendeva forma davanti a un pubblico e affidava al ritmo il compito di tenere insieme nomi, imprese, naufragi e ritorni. Pronunciata, modulata e probabilmente cantata da poeti capaci di trasformare una memoria condivisa in spettacolo. Questa sua origine dà vita a una delle scelte più sorprendenti compiute da Christopher Nolan per il suo adattamento dell’epopea omerica. Ad aprire il film non è uno degli attori più riconoscibili del suo cast, ma Travis Scott, in piedi sopra una tavola mentre intona il canto di Odisseo davanti a una sala gremita. Il rapper interpreta il ruolo dell’aedo, colui che, nel mondo antico, faceva vivere le storie attraverso la propria voce. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Da Omero a Travis Scott, perché il rap è la nuova poesia epica

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Why The Odyssey Suddenly Feels Very Different With Travis Scott In It

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