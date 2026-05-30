I concerti di Kanye West e Travis Scott previsti alla RCF Arena di Reggio Emilia sono stati cancellati. La decisione è stata comunicata dopo settimane di polemiche e proteste, senza specificare ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. Gli eventi non si terranno più come programmato e non sono stati annunciati nuovi aggiornamenti o date alternative. La cancellazione interessa gli spettacoli previsti nella struttura della città.

Dopo settimane di polemiche e proteste, arriva lo stop ufficiale ai live di Kanye West e Travis Scott previsti alla RCF Arena di Reggio Emilia Addio all’atteso appuntamento italiano conKanye West e Travis Scott. I due artistinon si esibiranno alla RCF Arena di Reggio Emilia il 17 e 18 luglio, dopo il provvedimento con cui il prefetto Salvatore Angieri ha disposto il blocco di entrambi gli eventi. La decisione è arrivata al termine delle valutazioni svolte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per analizzare i possibili rischi collegati ai concerti inseriti nel programma delPulse of Gaia Festival. Nella nota diffusa dalla Prefettura viene spiegato che il divieto è stato adottato dopo ulteriori approfondimenti sugli aspetti di sicurezza e gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kanye West e Travis Scott, stop ai concerti di Reggio Emilia: ecco perché sono stati vietati

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Ok Kanye West che di certo non ci vuole la comunità ebraica per capire che è un'artista problematico, ma Travis Scott che ha fatto? Non è che ha detto qualcosa pro Palestina? Non mi sembra un'artista pericoloso. x.com

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