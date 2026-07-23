il cast di odissea ha ricevuto un paio di nike esclusive realizzate da travis scott

Il cast di Odissea ha ricevuto un paio di sneaker Nike esclusive, realizzate da Travis Scott. Le scarpe presentano dettagli unici e sono state consegnate ai protagonisti durante le riprese del film. La collaborazione tra il rapper e il marchio di calzature si è tradotta in un modello con elementi distintivi, che si distingue per design e colore. La consegna delle sneaker ha attirato l’attenzione tra gli addetti ai lavori.

Per essere un film pieno di elmi e sandali, Odissea di Christopher Nolan ha dato vita a un inaspettato numero di nuove sneaker. Solamente qualche settimana fa, Travis Scott si era presentato alla première newyorkese del film con ai piedi un nuovo e misterioso paio di Nike Moon Shoe in collaborazione con il suo brand, Cactus Jack, accendendo le fantasie dei fan. Anche se al momento non ci sono informazioni sulla release di questa scarpa, gli sneakerhead di tutto il mondo possono più o meno sperare nell’arrivo di qualche buona notizia nelle prossime settimane. Insomma, se avete deciso di voler mettere le mani su queste misteriose Nike create da Travis Scott, potete iniziare a risparmiare i soldi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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