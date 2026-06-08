Roberto Mancini è vicino a tornare a guidare la nazionale maggiore. Le due vittorie amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, entrambe per 1-0, non sono state sufficienti a confermare la permanenza di Silvio Baldini come allenatore della squadra principale. La decisione sulla guida della nazionale sarà presa a breve, con Mancini come principale candidato a sostituire l’attuale tecnico. Nel frattempo, Baldini dovrebbe continuare con l’Under 21.

Le due vittorie in amichevole contro Lussemburgo e Grecia, finite entrambe per 0-1 non sono bastate alla riconferma di Silvio Baldini alla guida dell’ Italia, che quasi con ogni probabilità continuerà la sua avventura con l’ Under 21. Al suo posto è pronto un clamoroso ritorno: Roberto Mancini. Secondo infatti quanto afferma Fabrizio Romano sul suo profilo X, l’allenatore originario di Jesi, sarebbe pronto a terminare la sua esperienza con l’ Al-Sadd e avrebbe dato già piena disponibilità per un suo incarico come CT della Nazionale Italiana. C’è solo un ostacolo da superare: la scelta del nuovo Presidente della FIGC che decreterà uno tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Italia, Roberto Mancini a un passo dal ritorno sulla panchina della Nazionale

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