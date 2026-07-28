Attenzione: l'articolo contiene spoiler su Odissea di Christopher Nolan. Cosa che, purtroppo, non riesce a nessuno degli uomini di Ulisse. Emily Wilson, autrice di una traduzione molto controversa dell’Odissea uscita nel 2017, spiega a Vanity Fair che la gloria che Ulisse ricerca dopo aver perso i compagni «è un tipo di gloria molto ambiguo». Nella versione di Nolan, il suo inganno e il suo saccheggio preannunciano il crollo dell’Età del bronzo: un monito inquietante sull’avidità degli imperi al tramonto che sembra fin troppo attuale. Quali sono, allora, le differenze tra il poema epico di Omero e il film di Nolan? Risposta breve: dipende da quanto tempo avete. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Calipso a Circe, le 10 differenze più significative tra l’Odissea di Christopher Nolan e il poema di Omero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché l'«Odissea» di Christopher Nolan è senza dubbio il film dell'estate. Ma la maga Circe batte la ninfa Calipso dieci a zeroL'ultimo film di Christopher Nolan ha superato i 250 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film più visto dell'estate.

Charlize Theron, vento, sabbia e una nuova Calipso: il volto più umano della ninfa nell’Odissea di Christopher NolanLe riprese del film di Christopher Nolan ispirato all’Odissea hanno coinvolto Charlize Theron in condizioni difficili, con vento intenso, sabbia...

Temi più discussi: Da Calipso a Circe, le 10 differenze più significative tra l’Odissea di Christopher Nolan e il poema di Omero; L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; ODISSEA, tutte le differenze tra il film di Nolan e il poema di Omero; L’Odissea di Nolan: la trama delle donne.

Da Calipso ai Lestrigoni, passando per Circe e Agamennone: ecco le principali libertà narrative con cui Christopher Nolan ha reinterpretato l'Odissea di Omero in The Odyssey | Da Rumors.it rumors.it/2026/07/21/the… x.com

RECENSIONE: L'ODISSEA (2026) O quando Christopher Nolan ha sfidato gli Dei reddit

Così l’Odissea ci fa riscoprire l’erotismo da filmCorrono le tre ore senza neppure un amplesso furioso di Ulisse con Calipso. Nolan non ha estenuato in scene esplicite Circe, Elena e Penelope: non ... repubblica.it

Perché l'Odissea di Christopher Nolan è senza dubbio il film dell'estate. Ma la maga Circe batte la ninfa Calipso dieci a zeroOltre 250 milioni di dollari, un cast di stelle del firmamento hollywoodiano con spiccata preferenza per i divi trentenni - da Tom Holland a Zendeya a Robert Pattinson - ma soprattutto il primo lungom ... corrieredelveneto.corriere.it