Perché l' Odissea di Christopher Nolan è senza dubbio il film dell' estate Ma la maga Circe batte la ninfa Calipso dieci a zero

L'ultimo film di Christopher Nolan ha superato i 250 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film più visto dell'estate. La produzione vede un cast di attori tra i 20 e i 30 anni, tra cui Tom Holland e Zendaya. La pellicola ha ottenuto recensioni positive e ha dominato le sale cinematografiche in questo periodo. Nessun dettaglio riguardo a distribuzione, incassi specifici o altri dati finanziari è stato comunicato.

Oltre 250 milioni di dollari, un cast di stelle del firmamento hollywoodiano con spiccata preferenza per i divi trentenni - da Tom Holland a Zendeya a Robert Pattinson - ma soprattutto il primo lungometraggio della storia ad essere stato girato completamente in pellicola IMAX 70mm, un tipo di tecnologia che rende l'immagina «espansa» e lo spettatore immerso nelle inquadrature. Non bastava essersi misurato con l'irrappresentabile, con il capolavoro della letteratura di tutti i tempi, il primo kolossal affidato agli aedi e quinci immateriale come l'«Odissea» di Omero. Non bastava averne fatto un kolossal all'americana con dispiegamento di forze e mezzi che rendono la visione quasi obbligata. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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