Le riprese del film di Christopher Nolan ispirato all’Odissea hanno coinvolto Charlize Theron in condizioni difficili, con vento intenso, sabbia presente sul set e lunghe giornate di lavoro. La produzione ha richiesto sforzi per mantenere la concentrazione e l’attenzione nonostante le intemperie. Le riprese si sono svolte in ambienti esterni soggetti a condizioni meteorologiche avverse, influenzando le attività sul set. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi di lavorazione o altre specifiche tecniche del progetto.

Milano, 16 luglio 2026 – C'è chi immagina il set di un kolossal come un luogo perfetto, dove tutto fila liscio. Poi ci sono le riprese di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, che per Charlize Theron hanno significato vento fortissimo, sabbia ovunque e giornate passate a cercare di tenere gli occhi aperti. L'attrice ha girato le scene dedicate a Calipso su una spiaggia del Marocco, in condizioni che lei stessa ha definito estreme. Le raffiche erano così intense da rendere complicato anche il gesto più semplice. Eppure, a sentirla parlare oggi, sembra quasi che quel paesaggio fosse il posto giusto per raccontare una figura come la ninfa dell'isola di Ogigia: misteriosa, potente e allo stesso tempo incredibilmente sola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Charlize Theron, vento, sabbia e una nuova Calipso: il volto più umano della ninfa nell’Odissea di Christopher Nolan

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