Fulvio Collovati, ex calciatore e commentatore, ha dichiarato che l’Italia ha bisogno di un allenatore di alto livello per uscire dal caos attuale nel calcio nazionale. Ha sottolineato che è fondamentale avere una figura di spicco in panchina per rilanciare la squadra e stabilizzare la situazione. Collovati ha anche ricordato il suo ruolo durante la vittoria di Madrid, evidenziando l’importanza di un leader forte per ottenere risultati significativi.

Quando Marco Tardelli alzava le braccia al cielo di Madrid e rendeva immortale l’urlo del gol contro la Germania, in campo c’era anche Fulvio Collovati. Lui, uno degli eroi del Bernabeu, guarda con preoccupazione e tanta delusione la situazione che ora sta attraversando il calcio italiano. I campioni del mondo lo sono per tutta la vita, anche quando smettono di vestire la maglia azzurra, perché quei colori se li portano tatuati sempre addosso. Ecco perché anche adesso, in questo momento di sbandamento totale, Collovati prova a darsi delle risposte a quelle domande che ogni italiano si pone oramai da giorni. Partiamo dal momento storico. «Da quello che ho sentito in 10 giorni sembrava che dovesse cambiare il mondo mentre mi rendo conto che tutto è rimasto come era prima. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Ct Italia, intervista a Fulvio Collovati: «Basta con questo caos: ora un big in panchina»

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