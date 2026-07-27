Dopo il rifiuto di Pirlo, la Nazionale Italiana cerca ancora un nuovo ct. La selezione dei candidati prosegue senza una scelta definitiva, lasciando la squadra in uno stato di incertezza. I nomi in corsa non sono stati ancora resi noti ufficialmente, ma la questione rimane aperta. La squadra è ferma in attesa di indicazioni definitive, mentre i tifosi continuano a seguire con attenzione gli sviluppi.

La Nazionale Italiana si trova, nuovamente, in un periodo di grande incertezza. Dopo gli ultimi anni bui vissuti dagli azzurri e l'ennesima mancata qualificazione al Mondiale, i tifosi italiani sono stanchi. Il nuovo ciclo è cominciato con l'elezione a presidente della FIGC di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI. A sua volta, il neo presidente ha deciso di farsi affiancare da figure stoiche e preparate nel mondo del calcio, affinché si costruisse un progetto serio ed ambizioso. La scelta è ricaduta su Paolo Maldini e Leonardo, che assieme avevano cominciato a costruire, in pochi giorni, la nuova Nazionale. Gli ultimi risvolti. Tutto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Italia, caos nuovo CT: saltato Pirlo, ecco chi sono i candidati alla panchina azzurra

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