Italia caos nuovo CT | saltato Pirlo ecco chi sono i candidati alla panchina azzurra
Dopo il rifiuto di Pirlo, la Nazionale Italiana cerca ancora un nuovo ct. La selezione dei candidati prosegue senza una scelta definitiva, lasciando la squadra in uno stato di incertezza. I nomi in corsa non sono stati ancora resi noti ufficialmente, ma la questione rimane aperta. La squadra è ferma in attesa di indicazioni definitive, mentre i tifosi continuano a seguire con attenzione gli sviluppi.
La Nazionale Italiana si trova, nuovamente, in un periodo di grande incertezza. Dopo gli ultimi anni bui vissuti dagli azzurri e l'ennesima mancata qualificazione al Mondiale, i tifosi italiani sono stanchi. Il nuovo ciclo è cominciato con l'elezione a presidente della FIGC di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI. A sua volta, il neo presidente ha deciso di farsi affiancare da figure stoiche e preparate nel mondo del calcio, affinché si costruisse un progetto serio ed ambizioso. La scelta è ricaduta su Paolo Maldini e Leonardo, che assieme avevano cominciato a costruire, in pochi giorni, la nuova Nazionale. Gli ultimi risvolti. Tutto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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TERREMOTO ITALIA CHI SARÀ IL NUOVO CT!
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L’Italia sta attraversando l’ennesimo caos Nazionale Pirlo non sarà il nuovo Ct e Maldini e Leonardo sarebbero pronti a dimettersi ? Le prossime ore potrebbero già vedere crollare la Nuova Italia @marcoferramosca #Italia #Pirlo #Maldini #Leonardo facebook
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