Fulvio Collovati | Inter sorpresa c’è un solco rispetto alle altre Juve che delusione

L’Inter è considerata sorpresa e si evidenzia un divario rispetto alle altre squadre, secondo Fulvio Collovati. La Juventus, invece, viene descritta come deludente. Collovati ha anche commentato Federico Dimarco, definendolo MVP della Serie A. L’ex calciatore e opinionista ha espresso queste opinioni in un’intervista a La Repubblica.

di Stefano Cori Fulvio Collovati intervistato da La Repubblica ha detto la sua sull’Inter e su Federico Dimarco MVP della Serie A. Fulvio Collovati, a La Repubblica, ha analizzato la situazione in vista dell’ultima domenica di Serie A. L’ex calciatore ha parlato anche dell’Inter e di Federico Dimarco, che è stato scelto come MVP del campionato! Queste le sue dichiarazioni: INTER SORPRESA «Inter sorpresa, c’è un solco rispetto alle altre. Juve, che delusione: non può sempre andarti bene allo scadere». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER DIMARCO MVP «MVP della stagione a Federico Dimarco. Mi ricorda Aldo Maldera, con il Milan che vinse la prima stella, segnò 13 gol da terzino sinistro». 🔗 Leggi su Internews24.com

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