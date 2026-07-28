Crollo delle nascite in Italia record negativo dal Dopoguerra

Da agi.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, il numero di nascite ha raggiunto il livello più basso dal Dopoguerra. Secondo i dati ufficiali, le nascite sono diminuite drasticamente rispetto agli anni precedenti. La riduzione non è dovuta a un minor desiderio di avere figli, ma alle difficoltà che impediscono a molte persone di realizzare il proprio progetto di vita. Le cifre ufficiali mostrano un calo continuo nel numero di neonati registrati ogni anno.

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AGI - Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. È questo il messaggio che emerge dal Dossier Natalità 2026: Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat  e presentato oggi a Palazzo Wedekind, nel corso di un evento patrocinato dall' Inps, alla presenza di Gigi De Palo, presidente Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat e Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps. Crollo delle nascite . Il rapporto fotografa un Paese in cui nel 2025 sono nati appena 355. 🔗 Leggi su Agi.it

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Culle vuote, nel 2025 nascite ancora in calo

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