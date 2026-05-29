Fratelli di Crozza Monologo | Il Crollo delle nascite e le culle vuote in Italia

Notizia in breve

Maurizio Crozza ha affrontato nel suo monologo il calo delle nascite in Italia, evidenziando un trend negativo che porta a culle sempre più vuote. Ha sottolineato come il numero di nascite sia diminuito nel tempo, senza offrire analisi o cause specifiche. Il monologo si concentra sulla realtà demografica del Paese, senza proporre soluzioni o interpretazioni. La riflessione si basa su dati di fatto riguardanti la diminuzione delle nascite e il conseguente invecchiamento della popolazione.