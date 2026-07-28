crollo delle nascite in italia nel 2025 record negativo dal dopoguerra

Nel 2025, in Italia, il numero di nascite ha raggiunto il livello più basso dal dopoguerra. Il calo non deriva da una diminuzione del desiderio di genitorialità, ma dalle difficoltà che impediscono a molte persone di avere figli. Le statistiche ufficiali mostrano un drastico decremento delle nascite rispetto agli anni precedenti, evidenziando un trend negativo e persistente.

AGI - Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. È questo il messaggio che emerge dal Dossier Natalità 2026: Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato oggi a Palazzo Wedekind, nel corso di un evento patrocinato dall' Inps, alla presenza di Gigi De Palo, presidente Fondazione per la Natalità, Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat e Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps. Crollo delle nascite . Il rapporto fotografa un Paese in cui nel 2025 sono nati appena 355. 🔗 Leggi su Agi.it

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Culle vuote, nel 2025 nascite ancora in calo

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Temi più discussi: Europa, crollano le nascite: entro il 2100 un anziano ogni due persone in età da lavoro (e si tornerà alla popolazione degli anni '70); Emanuele e Roberta, da Catanzaro alle Dolomiti: Qui si vive meglio ma mancano attività per i giovani; La storia dell'iceberg che ha provocato il crollo delle nascite dei pinguini imperatore sull'isola di Coulman; Allarme Cgia sul crollo delle nascite: la denatalità mette a rischio le pensioni dei giovani.

Crollo delle nascite in Italia: nel 2025 solo 355 mila bambiniNel 2025 in Italia solo 355 mila nati e fecondità a 1,14 figli per donna. Il Dossier Natalità 2026 spiega perché la rinuncia è soprattutto economica. soldionline.it

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