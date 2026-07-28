L’ex commissario all’emergenza Covid ha dichiarato che la legge permetteva di usare mascherine non CE. Ha aggiunto che il commissario Ciciliano non ha mai parlato di mascherine false. Durante l’audizione, ha riferito che con il governo si è lavorato per salvare vite, e che si potevano impiegare dispositivi diversi da quelli certificati.

“La legge prevedeva che si potessero utilizzare anche mascherine non CE “. A parlare è l’ex commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri in audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia. Nel corso dell’esame testimoniale ha ricordato che “il decreto Cura Italia prevedeva tra l’altro la possibilità di disporre pagamenti anticipati anche dell’intera fornitura di mascherine”, e la possibilità di ”utilizzare mascherine anche prive del marchio CE. È una cosa che nella pubblica amministrazione è vietata – ha spiegato – ma dovete pensare che a quel tempo eravamo all’interno di un canale di mercato di guerra dove di fatto se non avessimo anticipato i soldi i dispositivi non sarebbero arrivati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Ilfattoquotidiano.it - Covid, l’audizione di Arcuri: “Si potevano usare dispositivi non CE. Ciciliano non ha mai parlato di mascherine farlocche. Con Conte lavorato per salvare vite”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Covid, puff… e spariscono 900mln. Mascherine pagate da 2 a 5 volte il costo, quelle farlocche pure di più. Cosa non torna dell’acquisto di Conte e Arcuri

Conte e le risposte mai dare sul Covid: perché le mascherine farlocche passarono dalle dogane senza controllo?Durante la pandemia, mascherine false provenienti dalla Cina attraversarono le dogane senza controlli adeguati.

Temi più discussi: Commissione Covid: l'audizione di Bignami. Intervista a Marco Lisei; Covid, Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico: Avevano un problema con la trasparenza. E le opposizioni disertano; Covid, Bignami: Governo Conte aveva problemi di trasparenza; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: COVID. ZEDDA (FDI): DISERTORI SINISTRA DIANO RISPOSTE SU MASCHERINE DONATE ALLA CINA.

Giuseppe Conte ha chiesto ai presidenti di Camera e Senato di essere ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul #Covid, proponendo di dimettersi temporaneamente da componente per l'audizione e di essere poi reintegrato al termine della... x.com

Qual è la tua scena di hacking preferita? reddit

Commissione Covid, Bignami attacca Conte e Speranza: l’opposizione diserta la sedutaBignami in Commissione Covid attacca il governo Conte sulla gestione della pandemia: nel mirino il piano pandemico del 2006, la task force e la gestione delle scorte sanitarie. notizie.it

Conte scrive alle Camere: 'Ora basta, datemi una data per l'audizione Covid'E' ancora scontro tra M5s ed FdI sull'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Alla vigilia della seduta che vedrà la testimonianza di Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del C ... ansa.it