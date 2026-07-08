Conte e le risposte mai dare sul Covid | perché le mascherine farlocche passarono dalle dogane senza controllo?

Durante la pandemia, mascherine false provenienti dalla Cina attraversarono le dogane senza controlli adeguati. La questione è stata sollevata da un quotidiano, che evidenzia come l’allora premier non abbia fornito spiegazioni specifiche sulla mancanza di verifiche. Le mascherine sono state immesse nel mercato senza le autorizzazioni necessarie. La vicenda riguarda i passaggi doganali e le procedure di controllo che, secondo le accuse, non sarebbero state rispettate.

In piena pandemia, le mascherine farlocche arrivate dalla Cina passarono dalle dogane senza che vi fossero le giuste verifiche. È la tesi di Libero che oggi torna sul tema sottolineando che l’allora premier Giuseppe Conte continua a non dare risposte. Il documento incriminato. È tutto scritto nel documento incriminato- scrive il quotidiano -, numero 7789RI, che spunta dagli archivi delle Dogane. È il 25 marzo 2020: sono le 5 del pomeriggio. L’Italia è travolta dalla pandemia, gli ospedali chiedono disperatamente dispositivi di protezione e ogni giorno si contano centinaia di vittime. In quella riunione in videoconferenza, presieduta... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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GIORDANO NOMINA LE MASCHERINE… E CONTE CAMBIA SUBITO TONO IN TV

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