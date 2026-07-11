Durante l'emergenza Covid, sono scomparse circa 900 milioni di euro. Le mascherine acquistate sono risultate pagate tra due e cinque volte il loro costo reale, con alcune anche a prezzi più elevati se false. Un'indagine parlamentare ha evidenziato che le mascherine vendute a circa 2 euro avrebbero dovuto costare tra 41 e 6 centesimi. I dettagli delle transazioni indicano irregolarità e possibili illeciti nelle operazioni di acquisto.

Covid, mascherine «pagate 2 euro, valevano da 41 a 6 centesimi» e il mistero dei 900 milioni “spariti”. Cifre e dettagli della compravendita danno platealmente – e sconcertantemente – la portata numerica (e non solo) del presunto misfatto sotto inchiesta della Commissione parlamentare sul Covid. O meglio, sulla gestione della pandemia ai tempi del premierato di Giuseppe Conte e della struttura commissariale a guida Domenico Arcuri. L’inchiesta condotta da Il Tempo fa luce infatti sui passaggi dell'” affaire mascherine” e analizza i contratti della maxi-fornitura da circa 800 milioni di dispositivi cinesi acquistati dall’ufficio dell’allora Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, Domenico Arcuri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, puff… e spariscono 900mln. Mascherine pagate da 2 a 5 volte il costo, quelle farlocche pure di più. Cosa non torna dell’acquisto di Conte e Arcuri

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