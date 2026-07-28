Cosa non fare oggi 28 luglio secondo le stelle | smettila di vivere come se fossi sempre in attesa della versione migliore di te

Da metropolitanmagazine.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 28 luglio, le stelle consigliano di evitare di vivere come se si fosse sempre in attesa della versione migliore di sé stessi. Si suggerisce di non rimandare le azioni o le decisioni, anche se ci si sente insoddisfatti o poco motivati. Il testo evidenzia come due figure coesistano nella mente di molte persone: quella reale, che affronta il quotidiano, e un’immagine ideale di sé che si aspira a diventare.

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Ci sono due persone che convivono nella testa di praticamente tutti noi. La prima è quella reale: esce con i capelli raccolti perché fa caldo, risponde ai messaggi dopo ore perché si dimentica, compra il gelato anche se aveva detto che avrebbe iniziato la dieta il lunedì e ogni tanto passa la serata a riguardare per l’ennesima volta gli stessi video su TikTok. La seconda, invece, è la versione immaginaria di noi stessi. Quella che inizierà la palestra “sul serio”, che leggerà un libro a settimana, berrà due litri d’acqua al giorno, avrà una skincare da dodici step, risponderà sempre alle mail in tempo e riuscirà perfino a tenere in ordine la camera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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