Ci sono due persone che convivono nella testa di praticamente tutti noi. La prima è quella reale: esce con i capelli raccolti perché fa caldo, risponde ai messaggi dopo ore perché si dimentica, compra il gelato anche se aveva detto che avrebbe iniziato la dieta il lunedì e ogni tanto passa la serata a riguardare per l’ennesima volta gli stessi video su TikTok. La seconda, invece, è la versione immaginaria di noi stessi. Quella che inizierà la palestra “sul serio”, che leggerà un libro a settimana, berrà due litri d’acqua al giorno, avrà una skincare da dodici step, risponderà sempre alle mail in tempo e riuscirà perfino a tenere in ordine la camera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa non fare oggi 28 luglio (secondo le stelle): smettila di vivere come se fossi sempre in attesa della versione migliore di te

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Ho voluto fare un passo indietro. Avete visto che non ho neanche partecipato alla presentazione del nuovo mister Abate, cosa che ha fatto appunto Petrachi in mia vece. Io credo che sia importante oggi che si lasci lavorare bene Abate, aiutandolo evidenteme x.com