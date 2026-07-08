Cosa non fare oggi 8 luglio secondo le stelle | oggi non fare il clown pur di piacere a tutti

Oggi, 8 luglio, evitare di comportarsi come un clown per compiacere gli altri. La giornata invita a mantenere un atteggiamento serio, senza cadere in esagerazioni o atteggiamenti superficiali. Non è il giorno per cercare di piacere a tutti a scapito della propria coerenza. Si consiglia di evitare comportamenti frivoli o troppo appariscenti, che rischiano di risultare fuori luogo. È una giornata in cui non si dovrebbe sottovalutare la necessità di mantenere la propria autenticità.

Cosa non fare oggi 8 luglio? Beh, è una categoria di giornate conosciamo fin troppo bene, come questo mercoledì. C’è una pandemia silenziosa che nessuno sta davvero affrontando. No, non è quella delle borracce Stanley, delle labubu appese alle borse o delle skincare routine da quindici passaggi. È quella del people pleasing. Immaginavi l’avremmo detto, vero? Cosa non fare oggi 8 luglio (secondo le stelle), segno per segno. Quella strana malattia che ti fa dire “figurati, nessun problema” quando il problema sei tu che hai appena spostato mezzo pomeriggio per fare un favore a qualcuno. Quella che ti convince ad andare a una cena che non ti va, a rispondere subito a chiunque, a ridere a una battuta che non faceva ridere e a dire “decidete voi” anche quando hai chiaramente una preferenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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