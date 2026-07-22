C’è una domanda che ormai ci facciamo senza nemmeno rendercene conto: “Sto sfruttando bene il mio tempo?” La leggiamo ovunque. Nei podcast sulla crescita personale, nei video di “morning routine”, nelle challenge da 5 del mattino e nei reel che promettono di cambiarti la vita in trenta secondi. Il risultato? Anche quando finalmente abbiamo un pomeriggio libero, ci sentiamo quasi in colpa se lo passiamo a non fare assolutamente niente. Cosa non fare oggi 22 luglio (secondo le stelle), segno per segno. Come se il riposo avesse bisogno di una giustificazione. Se guardi una serie, dovresti farlo in lingua originale per “allenare l’inglese”. Se fai una passeggiata, meglio ascoltare un podcast motivazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa non fare oggi 22 luglio (secondo le stelle): oggi non trasformare ogni minuto in qualcosa di “produttivo”

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Ieri abbiamo mostrato cosa sappiamo fare, oggi dobbiamo ripeterci! Il day 2 inizia alle 20.00, non mancare! #ENC #SognoItaliano x.com