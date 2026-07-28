In vista della riunione della commissione consiliare di giovedì, un comitato cittadino ha presentato le proprie osservazioni riguardo agli impianti energetici previsti nelle aree di Malmissole, Poggio e Durazzanino. Il comitato, guidato dall’ex motociclista, ha sottolineato la necessità di tutelare la salute della popolazione locale. La discussione si concentrerà sulle tre centrali energetiche che si intendono realizzare nella zona.

Forlì, 28 luglio 2026 – In vista della commissione consiliare di giovedì che affronterà il tema degli insediamenti energetici nella zona di Malmissole, Poggio e Durazzanino, il Comitato cittadino presieduto dall’ ex motociclista, Loris Reggiani, presenta le proprie considerazioni e richieste. Ad affiancare i cittadini arriva anche un altro campione delle due ruote, Andrea Dovizioso, anch’egli residente in zona. “La preoccupazione per il progetto di installazione delle tre Bess concentrate nella nostra zona è molto forte. Sono nato e cresciuto a Forlì, qui ho la mia casa, la mia famiglia e la mia vita. Mi aspetto che il sindaco e tutte le istituzioni competenti valutino questo progetto con la massima attenzione, tutelando la salute, la sicurezza e la qualità della vita di tutti noi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contro le 3 centrali, Andrea Dovizioso: “Tutelare la salute di Malmissole”

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