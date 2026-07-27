"Io e Francesca ci siamo incontrate nel corso di una trasmissione tv ed è stata una folgorazione: ha detto parole che avrebbero potuto essere quelle di Alice. ‘Mio fratello non è un mostro e gli voglio bene’ – ha detto – ed erano le stesse cose che diceva mia figlia, Alice. Aveva la stessa propensione ad aiutare il fratello. Ora cosa serve? Una legge che definisca chiare responsabilità ma, soprattutto, che sostenga, tuteli, si occupi davvero delle persone con malattie mentali e delle loro famiglie". C’era anche Antonella Zarri, giovedì scorso a Roma, accanto a Francesca Rizzello, in occasione della presentazione dell’associazione ‘Mai più soli’, nata dopo l’attentato in centro del 16 maggio per accendere un faro sulla salute mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salute mentale, l’associazione: "Alice accoltellata come Francesca. Lo Stato deve tutelare le famiglie"

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