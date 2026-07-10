Durante le ondate di calore estive, le donne in gravidanza devono prestare particolare attenzione all’idratazione e all’alimentazione. Quando le temperature superano i trenta gradi, il rischio di disidratazione aumenta e può influire sulla salute di mamma e bambino. Gli esperti consigliano di bere molta acqua, evitare le ore più calde e seguire una dieta equilibrata per proteggere la salute durante i mesi più caldi dell’anno.

L ’estate è la stagione delle vacanze, del relax e delle fughe verso le mete di villeggiatura, ma quando il termometro sale oltre i trenta gradi e l’aria si fa pesante, per molte persone può diventare un percorso a ostacoli. Sicuramente, il grande caldo non deve mai essere sottovalutato da chi è in gravidanza d’estate. Durante i nove mesi, infatti, il corpo affronta una vera e propria rivoluzione interna che stravolge la pressione e la gestione della temperatura corporea, rendendo le future mamme molto più sensibili all’afa. Estate e gravidanza: cinque outfit per sentirsi sempre comode ed eleganti X Leggi anche › Gravidanza d’estate: guida pratica tra falsi allarmi e realtà Gravidanza d’estate, attenzione al caldo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le ondate di calore estive possono mettere a dura prova l'organismo durante se si è in gravidanza. Dall'idratazione al cibo, le regole dello specialista per tutelare la salute di mamma e bambino

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Extreme heat continues across Michiana, South Bend Fire Department urges caution

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