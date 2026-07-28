CONSIP primo semestre 2026 da record | acquisti PA a 17,4 miliardi +12%

Nel primo semestre del 2026, gli acquisti della pubblica amministrazione sono saliti a 17,4 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. La centrale di committenza nazionale ha registrato un incremento significativo nei volumi di spesa intermediata, confermando una crescita continua nel settore degli acquisti pubblici. I dati indicano un andamento positivo nel primo semestre, senza indicazioni di rallentamento.

La macchina degli acquisti pubblici corre veloce. Consip, la centrale di committenza nazionale, ha chiuso il primo semestre del 2026 con un deciso balzo in avanti nei volumi di spesa intermediata, segnando un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati diffusi oggi, gli acquisti effettuati attraverso gli strumenti della società hanno raggiunto i 17,4 miliardi di euro, confermando la centralità del modello Consip per la Pubblica Amministrazione. A trainare la crescita è soprattutto il canale digitale. Quasi i due terzi del valore complessivo (65%) transitano infatti attraverso i mercati digitali come il MePA, SdaPA e le Gare in Asp, che da soli valgono 11,2 miliardi (+14% rispetto al 2025). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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