Energia PA gara CONSIP da 3,1 miliardi | 18 TWh e 2.500 GWh green per rivoluzionare i consumi pubblici

Una gara pubblica per l’energia della pubblica amministrazione è stata annunciata, con un valore di 3,1 miliardi di euro. La fornitura riguarda oltre 18 TWh di energia elettrica, di cui 2.500 GWh provenienti da fonti rinnovabili. La convenzione è stata pubblicata ufficialmente e coinvolge le forniture di energia per gli enti pubblici. La gara mira a rinnovare i consumi energetici delle amministrazioni pubbliche.

Il mercato energetico delle pubbliche amministrazioni si prepara a una scossa senza precedenti. Consip ha ufficialmente pubblicato la nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica, un'operazione da 3,1 miliardi di euro che coprirà un fabbisogno complessivo di oltre 18 Terawattora. Numeri che parlano chiaro: stiamo parlando di quasi il 7% dei consumi elettrici nazionali, un volume che rende questa gara una delle più rilevanti in Europa per il settore pubblico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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