Simest i risultati del primo semestre 2026 | investimenti per circa 6 miliardi 

Notizia in breve

Simest ha annunciato che nel primo semestre del 2026 ha investito circa 6 miliardi di euro. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal professor Vittorio de Pedys, ha approvato i risultati, evidenziando i dati relativi alle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane. La società fa parte del Gruppo Cdp e si occupa di sostenere le aziende italiane nei processi di espansione all’estero. I risultati si riferiscono ai primi sei mesi dell’anno in corso.