Simest i risultati del primo semestre 2026 | investimenti per circa 6 miliardi
Simest ha annunciato che nel primo semestre del 2026 ha investito circa 6 miliardi di euro. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal professor Vittorio de Pedys, ha approvato i risultati, evidenziando i dati relativi alle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane. La società fa parte del Gruppo Cdp e si occupa di sostenere le aziende italiane nei processi di espansione all’estero. I risultati si riferiscono ai primi sei mesi dell’anno in corso.
Il Consiglio di amministrazione di Simest, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, presieduta dal professor Vittorio de Pedys, ha approvato i risultati del primo semestre 2026. In un contesto internazionale caratterizzato da persistenti elementi di complessità e da una crescente domanda di strumenti a supporto della competitività, Simest conferma il proprio ruolo di partner strategico delle imprese italiane nei percorsi di crescita sui mercati esteri. Nel periodo in oggetto la società ha sostenuto investimenti per circa 6 miliardi di euro, in crescita del 20 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2025. Prosegue anche l’ampliamento della platea delle imprese supportate. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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