Con un punteggio basso conviene indicare tutta la provincia per aumentare le possibilità di ottenere la continuità?

Venerdì 24 luglio 2026, durante un Question Time su OrizzonteScuola TV, con l’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, si è discusso della strategia di indicare tutta la provincia tra le preferenze per aumentare le possibilità di ottenere la continuità. La conversazione ha riguardato la scelta di preferenze nel processo di assegnazione, con particolare attenzione ai punteggi bassi.

Nel Question Time di venerdì 24 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, è stato affrontato il tema della dichiarazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può presentare l’istanza per l’assegnazione delle supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La domanda deve essere inoltrata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026, termine improrogabile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 PREFERENZE GPS: QUESTANNO CAMBIA TUTTO ALGORITMO, SANZIONI E STRATEGIA DI COMPILAZIONE.

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